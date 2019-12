"Vous allez faire un tour du monde sans bouger de chez vous" : ce qui vous attend lors de Miss France 2020

AVANT-GOÛT - LCI s'est glissé dans les travées du Dôme de Marseille, samedi 14 décembre, quelques heures avant le début de la cérémonie qui couronnera la prochaine reine de beauté des Français. L'occasion de découvrir quelques tableaux et de grappiller quelques informations auprès du metteur en scène Stéphane Jarny.

"Décale le prompteur, sinon les filles ne me verront pas". Il est 13h30 passées ce samedi 14 décembre et le Dôme de Marseille s'anime à nouveau après la pause déjeuner. Sur scène, les danseurs peaufinent la coordination de leurs mouvements. Thierry Bauman lui, donne de la voix pour des tests micro. C'est lui qui, dans moins de 8h, lancera les appels au vote. Les 30 candidates à l'élection de Miss France 2020 se présenteront elles devant des millions de téléspectateurs. Alors rien n'est laissé au hasard pour éviter les erreurs. Depuis leur retour de Tahiti il y a deux semaines, les jeunes femmes apprennent, répètent, cravachent. Sur scène, elles sont 15 dans de sublimes bikinis rappelant les costumes traditionnels de la Polynésie française. La musique se lance, le défilé commence sous le regard protecteur de Vaimalama Chaves mais est interrompu après un faux départ de la deuxième candidate.

Un ours polaire en invité surprise

"Ce qui vient de se passer, c'est exactement ce qu'on ne doit pas faire ce soir", leur lance Stéphane Jarny, chef d'orchestre de la cérémonie. Dissipées les Miss ? "Dissipées, pas du tout", nous répond le metteur en scène qui trouve cette promotion "très en forme, concernée et investie". "Sauf qu'aujourd'hui, la télévision travaille dans une urgence. A la dernière seconde, il y a des calages. Pendant les répétitions, on avait un marquage au sol dans les dimensions du plateau mais là on prend vraiment possession de l'espace, avec l'escalier, la taille des marches, les talons, les costumes. Tous ces ingrédients font que ça crée des surprises", nous explique-t-il.

Sur le plateau de Miss France 2020, au Dôme de Marseille, le 14 décembre 2019. − LCI

Des surprises, il en promet aussi sur scène. Au programme ? "Du spectacle", "des tableaux colorés, riches avec des décors, des danseurs, de la lumière et des images dans les écrans". Après avoir invité Ed Sheeran il y a deux ans à Chateauroux, le concours accueille cette année le chanteur britannique Robbie Williams. Il ouvrira la soirée avec son tube "rock DJ", entouré des Miss dans leurs costumes régionaux. Il reviendra pour le dernier passage des cinq finalistes, sur le tableau consacré à la France, et reprendra sa chanson de Noël "Time for Change". "Très romantique et très adapté à la période", souligne le metteur en scène.

Si vous regardez la première émission sur TF1 en 1995 par rapport à celle que vous allez voir ce soir, il y a des années-lumières entre les deux - Jean-Pierre Foucault

"Sans bouger et tout en restant chez vous, vous allez faire un tour du monde mais accompagnés par les plus belles jeunes femmes françaises", renchérit Jean-Pierre Foucault. Les 30 Miss feront voyager les téléspectateurs dans différentes régions du globe, de l'Angleterre à Tahiti, en passant par la Russie. On peut d'ailleurs vous dire qu'on a aperçu un ours polaire en coulisses, mais aussi quelques effets pyrotechniques. "Si vous regardez la première émission sur TF1 en 1995 par rapport à celle que vous allez voir ce soir, il y a des années-lumières entre les deux. Que ce soit la chorégraphie, la lumière et tout le reste... C'est encore mieux que l'an dernier mais moins bien que l'an prochain", sourit l'animateur qui entame sa 25e année aux côtés des Miss.

Pendant qu'il échange avec nous, les Miss régionales enchaînent les passages. "Je fais un petit changement. Vous m'entendez les filles, là-bas ?", lance Stéphane Jarny aux 15 autres jeunes femmes assises dans la salle. Vêtues de leggings et gilets verts bouteille, elles finissent par prendre la place de leurs camarades pour elle aussi tester les emplacements. Tout comme Jean-Pierre Foucault, venu prendre ses marques avec Sylvie Tellier. "Si j'arrivais à 21h05 les mains dans les poches, ce serait l'idéal. Mais il faut savoir ce qu'il s'y passe, savoir où se placer, c'est indispensable. Je suis le maître d'hôtel, je passe les plats. Et pour passer les plats, il faut qu'ils soient prêts. Et pour qu'ils soient prêts, il faut que je sache comment ça se fabrique. C'est pour ça qu'on fait des répétitions", insiste le présentateur. Avant d'assurer que tout sera parfaitement au point. Résultat final dès 21h en direct sur TF1.

News, photos, vidéos... Retrouvez toutes les informations sur l'élection de Miss France 2020 dans notre dossier spécial et sur le site officiel de Miss France sur MYTF1.

Delphine DE FREITAS, à Marseille