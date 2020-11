Clémence Botino : "Si je dois garder mon titre de Miss France quelques mois de plus, je le ferai"

Elle aura connu un règne des plus étranges. Une pandémie mondiale, un confinement et un incendie dans l'immeuble de son appartement de fonction. Mais Clémence Botino n'a "aucun regret" sur son année en tant que Miss France, qui doit prendre fin avec le sacre de Miss France 2021.

Sincèrement, je le sentais venir depuis déjà plusieurs mois. On s’est battu pour pouvoir le faire mais quand il faut se résigner, il faut se résigner. Depuis le premier confinement, je m’étais imaginé que cette année ne serait pas comme les autres et qu’il y aurait toujours cette possibilité de changements de plans de dernière minute. Je suis un peu déçue parce que c’est vrai qu’emmener toute sa promo chez soi… J’ai vu ce que la Guadeloupe pouvait faire quand je suis rentrée en janvier. Je me suis dit qu’avec les 30 candidates, ça pouvait être grandiose. Mais on fera le voyage une autre année ! Je ne serai pas la Miss France en titre mais j’essaierai de venir leur faire un coucou s’ils le font en Guadeloupe, ce n’est pas grave.

Pour l’instant, j’arrive encore à avoir une activité professionnelle. J’ai eu des shootings et je suis partie à La Réunion pour assister à l’élection de Miss Réunion le week-end dernier. Mais je sais qu’à partir de la semaine prochaine, ce sera terminé. C’est vrai que j’ai un peu d’appréhension parce que je n’ai pas encore vécu seule en confinement. Je n’ai pas le choix, je vais m’adapter et faire plus de digital (elle rit).

C’est une année est d’autant plus spéciale qu’il s’agit de celle du centenaire pour Miss France. En septembre, vous étiez en repérage au Puy du Fou, où doit se tenir la cérémonie. Qu’avez-vous le droit de nous dire sur les premiers préparatifs que vous avez faits ?

C’est une année compliquée, il y a plein de choses qui ne vont pas mais l’élection en elle-même sera magnifique. J’ai commencé à voir un peu les vêtements des filles, les différents thèmes et pfiou ! Le Puy du Fou, c’est vraiment une structure parfaite pour un évènement de cette ampleur. Il y a une salle avec un miroir d’eau par terre, on sera vraiment dans une ambiance historique et magique. Pour moi, ce sera un des plus beaux primes de l’histoire de Miss France. Il y aura des surprises, et pas qu’avec les candidates. Je ne peux pas en dire plus parce que je pense que même à moi on réserve certaines surprises.

Sylvie Tellier a dit dans le Dauphiné libéré "étudier toutes les possibilités pour que l’élection de Miss France ait lieu" en décembre. Vous imaginez qu'elle ne puisse pas se produire ?

Il y a des jours où je me dis : "C’est sûr qu’on aura l’élection". Et d’autres où je me dis : "Ouhlala, c’est plus compliqué que prévu". L’élection aura lieu, ça c’est sûr. Peut-être qu’on devra changer la date. Avec tout ce qui se passe, c’est une éventualité. Quoi qu’il en soit, je rends mon titre. Si c’était ça la question, oui il y aura une Miss France 2021 (elle rit). Je serai là pour elle parce que commencer une année de Miss France dans ce contexte-là, ce n’est pas facile du tout. Maintenant, je me rapproche de la fin et il faut boucler la boucle à un moment. En tant que jeune femme, c’est important de conclure certaines choses. Je ne peux pas être la Miss France qui traîne. À un moment ou à un autre, je vais pouvoir rendre mon titre.

Justement, on se demandait si vous seriez prête à garder l’écharpe de Miss France une deuxième année de suite, comme Matahari Bousquet, votre deuxième dauphine qui conserve son titre de Miss Tahiti cette année ?

S’il faut le faire, je le ferai. De toute façon, il faut une Miss France. On ne peut pas faire une année sans ! C’est comme chez les rois et les reines finalement. Quand il n’y a pas de successeur, on reste en titre (elle rit) ! Je me dis quand même qu’un an en tant que Miss France, c’est beaucoup. C’est beaucoup de responsabilités, c’est un contrat donc notre image ne nous appartient pas forcément. C’est une expérience magnifique mais il faut aussi qu’on puisse s’émanciper en tant que jeune femme. Si je dois rester Miss France pendant encore dix ans, je dirai non quand même (elle rit) ! Mais si je dois faire encore quelques mois, je le ferai avec plaisir.