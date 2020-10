Miss France 2021 : élue Miss Bourgogne, Lou-Anne Lorphelin suivra-t-elle les traces de sa sœur Marine ?

Étudiante en master 2 dans une école de commerce à Grenoble, Lou-Anne Lorphelin savait que la comparaison avec le parcours de son aînée serait inévitable. Mais pas de quoi le décontenancer. "Même moi, si je voyais qu’il y avait la petite soeur d’une Miss France qui se présentait, je dirais aussi 'Oh mais c’est la sœur de…' C’est quelque chose que je ne prends pas mal du tout. Et puis ça reste ma sœur. Si on parle d’elle, si on parle de moi, c’est top", expliquait-elle à Mâcons Infos avant l’élection de Miss Bourgogne.

Elle a tout donné (...) donc ceux qui disent qu’elle ne méritait pas sont injustes et non objectifs

Elle a tout donné (...) donc ceux qui disent qu’elle ne méritait pas sont injustes et non objectifs - Marine Lorphelin

Dans la même interview, elle affirmait que devenir Miss n’était "pas du tout un rêve" mais pouvait "devenir un objectif". "Quand je fais quelque chose, j’essaie toujours de le faire à fond. C’est mon caractère, je suis quelqu’un de très déterminé et de persévérant dans tout ce que j’entreprends", assurait-elle. Des qualités qui ont su séduire le jury et le public le week-end dernier, n’en déplaise à ceux qui sont persuadés que son élection a été favorisée.

Face à l’afflux de "commentaires disproportionnés" allant dans ce sens, Marine Lorphelin a pris la défense de sa cadette. "Qu’on l’aime ou pas, ce n’est pas le problème. On a tous des goûts différents et on soutient qui on veut ! Mais elle s’est battue depuis le début de l’aventure. Elle était rayonnante hier soir, elle a tout donné, a très bien parlé donc ceux qui disent qu’elle ne méritait pas sont injustes et non objectifs", a-t-elle martelé dans sa story Instagram. L’ancienne Miss, qui a repris ses études de médecine, l’assure : elle "continuera à soutenir" Lou-Anne jusqu’au 12 décembre au Puy du Fou, où sera sacrée Miss France 2021.