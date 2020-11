Miss France 2021 : pourquoi Tahiti ne sera pas représentée cette année

"Malheureusement, toutes mes dauphines ont soit déjà fait un concours international, soit… J’en ai une qui vient d’avoir un bébé du coup on n’a pas pu trouver de fille pour représenter Tahiti cette année", explique à Polynésie 1ère Matahari Bousquet, deuxième dauphine de Miss France 2020 et Miss Tahiti en titre qui gardera exceptionnellement son écharpe deux ans de suite.

"On le fait un peu à contre coeur avec le comité", souligne auprès de la chaîne locale la jeune femme à propos d’une décision qui prive Tahiti de représentante au concours de beauté national pour la première fois depuis 53 ans. Elles seront donc 29 et non pas 30 cette année à concourir pour la couronne de Miss France 2021. Une information confirmée par l’organisation sur ses réseaux sociaux, en légende d’une photo sur laquelle Clémence Botino, Miss France 2020, et Sylvie Tellier montrent le cap vers la cérémonie. Annoncée par les comités régionaux pour le 12 décembre, l’élection a été décalée d’une petite semaine au 19 décembre. Objectif ? Permettre la tenue d’un évènement qui rassemble chaque année un public nombreux dans la salle et des millions de téléspectateurs devant leur écran.