Miss Monde : "forcément déçue" du résultat, Maëva Coucke "n'a pas de regrets"

C'est sur ce même réseau social que Maëva Coucke a réagi : "Vous connaissez le résultat, top 12 ! Je suis très contente de ramener cette belle place à mon pays après je vous avoue que je suis forcément déçue de ne pas avoir pu intégrer le top et être Miss World Europe mais c'est que mon destin est ailleurs, il en a décidé autrement", lance-t-elle face caméra. La reine de beauté assure "ne pas avoir de regrets" et c'est bien là le principal. "J'ai vraiment donné le meilleur de moi-même, je pense que je ne pouvais rien faire de plus", poursuit-elle en n'oubliant pas de féliciter l'ensemble des concurrentes et la nouvelle Miss Monde.