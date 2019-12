Miss Monde : sacrée première dauphine, Ophély Mézino passe tout près de l'exploit

On y croyait. Tellement qu'on a tout de même été déçu quand Julia Morley, la patronne du concours, a dit "France" au moment d'annonce la première dauphine de Miss Monde. Mais c'était avant de réaliser qu'Ophély Mézino a tout de même fait un sacré parcours dans la compétition. La jeune femme de 20 ans, ancienne Miss Guadeloupe et première dauphine de Vaimalama Chaves l'an dernier, a quitté Londres ce samedi 14 décembre avec une très belle deuxième place.

Mieux encore, la Frenchie figurait parmi les 10 dernières candidates en lice pour le "Beauty with a purpose" - "une beauté avec un but" - qui met en avant les projets caritatifs des Miss. Une catégorie essentielle qui n'est autre que "la plus haute distinction que peut atteindre une concurrente de Miss Monde", comme l'avait encore rappelé Julia Morley. C'est d'ailleurs cette catégorie qui lui a permis d'intégrer le top 40 de la compétition ce samedi. Enfant entendante de parents sourds, elle souhaite ouvrir un foyer pour les sourds et malentendants en Guadeloupe. Visiblement très surprise de rejoindre les 12 puis les 5 finalistes, Ophély Mézino a fait un sans-faute au moment de répondre aux questions du journaliste Piers Morgan.