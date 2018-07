Miss Univers : qui est Angela Ponce, la candidate transgenre qui représentera l’Espagne ?

"Porter les couleurs et le nom de l’Espagne devant l’univers est mon plus grand rêve", écrit Angela Ponce sur son compte Instagram. Vendredi 29 juin, ce mannequin de 26 ans remporté l’élection de Miss Espagne et tentera en novembre prochain de succéder à la Sud-Africaine Demi-Leigh Nel-Peters au palmarès de Miss Univers. Si l’annonce de sa participation fait aujourd’hui le tour du monde, c’est parce qu’Angela sera la première candidate transgenre à participer au concours, créé en 1952, et propriété d’un certain Donald Trump de 1996 à 2015.





Originaire de Séville, Angela Ponce est née dans un corps de garçon. Les médias espagnols rapportent qu’elle a découvert sa véritable identité sexuelle très tôt, avant d’envisager à l'adolescence une transformation qui aboutira à une série d’opérations chirurgicales, en 2014. Un an plus tard, elle se présente pour la première fois au concours de Miss Espagne. Elle échoue aux portes du top 10. Mais sa participation n’est pas vaine. "Les gens ne savent pas ce qu’est la transsexualité", explique-t-elle à l’époque à 20 Minutes Espagne. "Ils confondent encore avec le travestissement."