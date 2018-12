Miss Univers : Angela Ponce, la candidate transgenre venue d'Espagne, bien partie pour l'emporter

Interrogée par LCI avant de s'envoler pour Bangkok, la représentante française Eva Colas a fait part d'une toute autre ouverture d'esprit. "En tant que Miss et en tant que femme surtout, on doit être tolérantes. Je trouve ça très bien qu'elle participe. Je reprends même Simone de Beauvoir : 'on ne naît pas femme, on le devient'. Ça veut tout dire", nous a-t-elle déclaré. Angela Ponce le martèle : "Je n'essaie pas d'imposer quoi que ce soit à personne. Je n'essaierai jamais de changer la culture ou le mode de vie de quelqu'un. Mais en prenant part à la compétition, je rends les transgenres plus visibles pour tout le monde et c'est un pas important. Je ne suis pas nerveuse. Je suis excitée", explique-t-elle. Rendez-vous donc dans la nuit de dimanche à lundi pour la voir marquer l'histoire de la communauté LGTB+.