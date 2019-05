"Moi, Andy et Paris" : Mika dévoile un rare cliché de son compagnon sur Instagram

Lors d'une interview au magazine Têtu en 2015, Mika racontait que "ça n'a pas toujours été facile pour Andy". "C'est quelqu'un de très simple. Extrêmement fidèle à ses habitudes et qui déteste les complications", disait-il, glissant que son travail "mettait souvent tout en péril". "Andy et moi avons une relation extrêmement traditionnelle. On est fidèles. On a connu une grosse crise, il y a quelques années. On s'est séparés et puis on s'est retrouvés. J'ai compris qu'il ne fallait pas écraser l'autre", disait-il. Une philosophie de vie qui leur permet aujourd'hui de s'afficher heureux avec l'homme qu'il aime.