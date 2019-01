"Mon cher René..." : Céline Dion rend un hommage émouvant à son mari, trois ans après sa mort

Depuis le mort de son René, Céline Dion a changé. Pour ses trois enfants, René-Charles et les jumeaux Eddy et Nelson, avec qui elle s'affichait encore rayonnante sur Instagram au moment des fêtes de Noël. Mais surtout pour elle. La Québécoise ose davantage, que ce soit dans ses choix artistiques ou vestimentaires. On l'a vu apparaître sur la BO du délirant et politiquement incorrect "Deadpool" et se faire menotter pour une publicité.





Celle qui a fêté ses 50 ans l'an dernier fête pleinement son entrée chez les quinqua et diversifie ses activités, entre icône de mode et styliste d'une collection d'habits non genrés pour les enfants. Mais elle reviendra à la musique dans les prochains mois avec la parution de nouvelles chansons. Cet album - le 27e de sa carrière et le premier depuis "Encore un soir" en 2016" - sera en anglais et promet de jolies surprises. Après tout, ne l'a-t-on pas vue se déchaîner sur une reprise électro de "My Heart Will Go On" aux côtés du DJ Steve Aoki ? La nouvelle Céline arrive, vous voilà prévenu.