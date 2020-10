"Mon cœur est brisé" : Jamie Foxx annonce le décès de sa petite sœur

Née du deuxième mariage de leur mère Louise Annette Dixon, DeOndra était l'ambassadrice mondiale de la Global Down Syndrome Foundation, une organisation qui vient en aide aux personnes atteintes, comme elle, de trisomie 21. "Cela ne comptait pas pour nous qu'elle ait le syndrome de Down, ce qui comptait c'est à quel point elle était mignonne. Elle ressemblait à une petite boule en chocolat", avait expliqué Jamie Foxx lors d'une interview à People.

"Deondra, tu as laissé un vide dans mon coeur... mais je le remplirai avec tous les souvenirs que tu m'as donnés... Je t'aime de tout mon être... notre famille est brisée, mais nous allons recoller les morceaux avec ton amour... et vous tous, s'il vous plaît, gardez ma famille dans vos prières...", poursuit Jamie Foxx qui a toujours aidé sa sœur à réaliser ses rêves. Elle avait notamment dansé à ses côtés dans sa vidéo Blame It, sur scène lors de certains de ses concerts et même aux Grammys.