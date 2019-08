"Mon frère a toujours été une balance" : Yann Moix répond aux accusations

"Il recopiait mes dissertations, tapissait sa chambre des mêmes affiches que moi, a fait un film intitulé "Ultimatum" sur les sosies après que j'ai fait "Podium", a créé des sites internet pour me nuire, s'est fait passer pour des femmes pour me parler sur internet. Aujourd'hui, il tente même de me voler mes raclées ! Il n'a jamais réussi à trouver sa voie. Ce qui le rend aigri et méchant. Avec ces dessins qui sortent aujourd'hui, il tire son ultime cartouche. Cet aveu d'échec est d'une grande tristesse."