"Mon père va être exhumé et je l’apprends par la presse" : Laura Smet relance les hostilités avec Laeticia Hallyday

RIPOSTE - Dans un message posté jeudi soir sur Instagram, Laura Smet déplore de ne pas avoir été informée de l’exhumation prochaine de la tombe de Johnny Hallyday, à Saint-Barth, contrairement à ce qu'a affirmé Laeticia Hallyday. Dénonçant les récents changements dans l’entourage de sa belle-mère, elle confirme son intention de poursuivre la bataille judiciaire.

"Mon père va être exhumé et je l’apprends par la presse. Quand sera respecté notre lien filial ! Des promesses faites face caméra mais dans la réalité rien", écrit la jeune femme. Une référence à l’interview accordée par Laeticia Hallyday à TF1 à l'automne 2018, au cours de laquelle elle se disait prête à négocier avec les enfants aînés de son mari.

"Son entourage artistique réinventé et on me parle des volontés de mon père !", déplore ensuite Laura Smet, allusion à peine voilée au départ du manager Sébastien Farran, auquel Johnny avait demandé de gérer son patrimoine musical.

"Son entourage juridique maintenant avec des changements toutes les 3 semaines et un fraudeur au commande !", balance également Laura, féroce, au sujet du retour en grâce d'André Boudou auprès de sa fille, désormais conseillée par deux de ses avocats.

"Ça va être long, j’ai le temps et l’énergie, je me battrai pour que l’image de mon père soit à la hauteur de son immense talent", conclut Laura, bien décidée à poursuivre son combat judiciaire pour faire annuler le testament américain de son père.