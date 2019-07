Monaco : les images du mariage Louis Ducruet et Marine Chevalier

Ils ont voulu une cérémonie discrète et familiale. Louis Ducruet et Marie Chevalier se sont mariés religieusement ce samedi 27 juillet à la cathédrale de Monaco devant 200 invités. Le couple qui s'était uni civilement la veille avait opté pour un lieu hautement symbolique, puisque c'est là où se sont mariés Grace Kelly et le prince Rainier, il y a plus de 60 ans. À la fin de la cérémonie, Marie et Louis ont d'ailleurs fleuri les tombes les grands-parents de Louis Ducruet.





D'après "Monaco Matin", la mariée a fait son entrée dans l'église au bras de son frère, au son du titre "Just the way you are". Côté musique, le couple a également choisi de faire résonner la chanson de Leonard Cohen, "Hallelujah" avant d'échanger un "oui" franc devant les membres de leur famille très émus. Louis Ducruet n'avait pas oublié d'invite ses cousins, Jazmin Grace et Alexandre, les enfants du prince Albert II nés de ses précédentes relations.