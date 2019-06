Mort à 100 ans de Renée Le Calm, l'actrice chère à Cédric Klapisch

Après avoir joué la cliente d’une boulangerie dans "Le Péril Jeune" (1993), elle tient l’un des rôles principaux de "Chacun cherche son chat" (1999), celui de Madame Renée, aux côtés de Garance Clavel et Zinedine Soualem. On la verra ensuite dans “La Boîte” de Claude Zidi (2001), "Je vous trouve très beau” d’Isabelle Mergault (2005) ou encore "Tellement proches" d’Eric Toledano et Olivier Nakache (2009), son dernier rôle au cinéma.