Mort à 72 ans de l'actrice Peggy Lipton, ex-femme de Quincy Jones

Les fans de la série "Twin Peaks" se souviennent d'elle comme de la propriétaire du "Double R Diner". La comédienne Peggy Lipton, qui incarnait Norma Jennings dans la célèbre série de David Lynch, est décédée samedi à 72 ans des suites d'un cancer. Ce sont ses filles qui ont annoncé la nouvelle dans un communiqué transmis aux médias américains. "Nous sommes profondément émues par le décès de notre mère bien-aimée à la suite d'un cancer", ont annoncé Kidada et Rashida Jones, les deux filles que Peggy Lipton a eues avec le producteur Quincy Jones pendant leur mariage. "Nous ne pouvons traduire nos émotions par des moments pour l'instant. Mais nous dirons ceci : Peggy était et sera toujours notre rayon de soleil, dans ce monde et au-delà. Elle fera toujours partie de nous."





Comme le rappelle l'AFP, l'actrice s'était fait connaître au tournant des années 1960 grâce à la série "La Nouvelle Equipe" ("Mod Squad"), qui racontait l'histoire de trois délinquantes qui constituent une équipe chargée de combattre le crime. Ce trio de hippies a été l'un des premiers castings multiraciaux à la télévision. Produite par Aaron Spelling cette série policière a été diffusée entre septembre 1968 et mars 1973 aux Etats-Unis et à partir de 1971 en France. Un rôle qui valut à Peggy Lipton quatre nominations aux Emmy Awards et un Golden Globe. La comédienne figurait également au générique de l'adaptation cinématographique de cette série en 1999, aux côtés de Claire Danes, Omar Epps et Giovanni Ribisi.