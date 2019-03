Agnès Varda et Jacques Demy, 30 ans d'amour et de cinéma

Toujours sur France Culture, Agnès Varda citait la chanson des Feuilles Mortes de Yves Montand pour définir son histoire d'amour avec Jacques Demy ("La vie sépare ceux qui s'aiment ; Tout doucement, sans faire de bruit ; Et la mer efface sur le sable ; Les pas des amants désunis"). Et elle se rappelait du tournage "triste et joyeux en même temps" de Jacquot de Nantes, leur dernière collaboration artistique. "Ce film retraçait ses souvenirs d'enfance", se souvenait-elle. "Quand on aime quelqu'un, ce que l'on n'aura jamais, c'est l'enfance de l'autre. Et en faisant ce film, il me donnait l'occasion de combler ce qui me manquait de lui. Je sais que je lui ai donné un cadeau. Même dans ces derniers jours, on venait lui parler, il était content que quelque chose soit créé pour contrer cette misère qu'est la maladie (...) Bien sûr, j'ai souffert atrocement de son absence mais je me suis toujours rappelée, malgré la maladie et la mort, la chance de vivre à ses côtés et de former un couple avec lui. Il me manque mais je ne suis pas démunie." Soit, comme l'écrit Baudelaire, "Et de longs corbillards, sans tambours ni musique/ Défilent lentement dans mon âme."





Ce n’est qu’en 2008 qu’Agnès Varda révèle au magazine Têtu que Jacques Demy était atteint du sida : "Je dis clairement qu’il est mort du sida et qu’il ne voulait pas en parler. On ne peut pas discuter un tel choix. Il faut replacer ça en 1988-1989. Ce n’est pas aujourd’hui. C’est il y a vingt ans… Il savait qu’il allait mourir."





Après la mort de son époux, Agnès Varda lui a rendu hommage dans deux documentaires : tout d'abord, dans Les Demoiselles ont eu 25 ans, en 1992, où elle montrait les images du tournage du film Les Demoiselles de Rochefort, tourné en 1966 et révélait des documents montrant Jacques Demy au travail, entouré de ses deux interprètes principales, Françoise Dorléac et Catherine Deneuve. Trois ans plus tard, elle signait un autre documentaire, avec l'envie de retrouver celui qui la hante tel un fantôme d'amour : L’univers de Jacques Demy, balade chaotique où elle invitait à déambuler dans la vie de celui qui partagea sa vie, pour entrer dans sa tête, comme elle le fit sur Jacquot de Nantes. Pour mieux nous perdre dans un dédale imaginaire qui n'appartenait qu'à eux.