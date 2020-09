Hommage Annie Cordy : "Au cinéma, elle était extraordinaire et dans l'émotion", témoigne Jean-Paul Rouve sur LCI

"C’est quelqu’un de mon enfance mais c’était surtout une grande actrice que j’aimais beaucoup". L'acteur et réalisateur Jean-Paul Rouve a dirigé Annie Cordy, décédée ce vendredi 4 septembre à l'âge de 92 ans, dans son film Les Souvenirs, une adaptation sensible du roman de David Foenkinos qui avait rassemblé plus de 1 million de spectateurs en salles à sa sortie en 2015.

La comédienne y jouait de façon très touchante une vieille dame s'échappant de sa maison de retraite et rappelait qu'il ne fallait absolument pas la cantonner à la chanson Tata Yoyo et à son art (pourtant formidable) consistant à dérider les zygomatiques de millions de Français dans les années 70. Polyvalente, elle savait surprendre et émouvoir aussi, dans Le Passager de la pluie de René Clément, dans Le Chat face à Jean Gabin et Simone Signoret ou encore dans Rue Haute d'André Ernotte, où elle jouait une poissonnière bruxelloise devenue folle après avoir assisté à la rafle de son mari par les Allemands.

A la question de savoir pourquoi elle n'avait pas davantage arpenté ce registre et ces émotions, Jean-Paul Rouve, interrogé ce samedi par LCI, confirme qu'elle "ne voulait pas de rôles dramatiques" : "Je lui demandais : 'pourquoi tu ne fais pas plus de films ?' Elle me répondait : 'Ce n’est pas ce que je préfère. Ce que j’aime le plus, c’est le public, la rencontre avec le public, avec les gens... C’était son choix et il fallait le respecter" dit-il avant de préciser : "Au cinéma, elle était extraordinaire et dans l’émotion parce que c’était une autre partie d’elle, qu’elle ne montrait jamais".