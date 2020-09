Mort d'Annie Cordy : la Belgique pleure "une de ses plus pétillantes ambassadrices"

La Belgique pleure son ambassadrice. L'artiste belge Annie Cordy est décédée ce vendredi 4 septembre à l'âge de 92 ans. De son vrai nom Léonie Cooreman, la célèbre interprète de Tata Yoyo et de La bonne du curé est décédée à Vallauris (Alpes-Maritimes).

La Première ministre belge Sophie Wilmès a salué une incarnation de la "belgitude", mêlant humour et modestie, une réaction à l'unisson de tout un pays rendant hommage à l'une de ses plus célèbres ambassadrices. "Annie Cordy était une artiste accomplie dont l’humour et la joie de vivre représentaient si bien cette 'belgitude' que l’on aime tant", a réagi dans un tweet la dirigeante libérale francophone. "Elle a conquis le cœur de nombreuses générations" et "nous manquera terriblement", a ajouté Sophie Wilmès.