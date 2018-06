"Plus que dévastée", Asia Argento réagit à la mort de son compagnon Anthony Bourdain

L'actrice italienne a posté le message suivant en anglais sur les réseaux sociaux : "Anthony s'est entièrement donné dans tout ce qu'il a fait. Son esprit brillant et sans peur a touché et inspiré tant de monde, et sa générosité était sans limite. Il était mon amour, mon roc, mon protecteur. Je suis plus que dévastée. Mes pensées vont à sa famille. Je souhaiterais que vous respectiez leur vie privée et la mienne."