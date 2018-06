VIDÉO - Star de CNN et compagnon d'Asia Argento, le chef américain Anthony Bourdain retrouvé mort en France

Fils d’une journaliste et d’un cadre de l’industrie musicale, Anthony Bourdain était né en 1956 à New York. Il en dirigera les cuisines les plus prestigieuses au début de sa carrière : le Supper Club, One Fifth Avenure, Chez Sullivan ou encore La Brasserie Les Halles. En parallèle, il écrit dans le "New York Times", "The Times" ou encore "The Observer" et publie des guides culinaires qui font de lui une star de l’édition.