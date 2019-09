Mort d'Ariane Carletti, figure mythique du "Club Dorothée", à l'âge de 61 ans

DISPARITION - L'animatrice, qui a enchanté les journées de millions d'enfants sur TF1, est décédée mardi 3 septembre, ont annoncé ses enfants et son frère dans un communiqué transmis aux médias.

Elle était l'acolyte inséparable de Dorothée dans l'émission culte "Le Club Dorothée", diffusée sur TF1 entre 1987 et 1997. Ariane Carletti, que les enfants connaissaient simplement comme Ariane, est décédée mardi 3 septembre à l'âge de 61 ans, ont annoncé ses proches dans un communiqué transmis aux médias mercredi 4 septembre.

"Elle laissera un vide immense dans le cœur de sa famille, ses amis et tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route", notent ses enfants Eleonore et Tristan, et son frère Denis.