Mort de Bastien Payet, ex-candidat des 12 Coups de midi : une cagnotte pour aider sa famille à mener le"combat juridique"

Depuis l'annonce de son meurtre, les réactions continuent d'affluer de toutes parts. Bastien Payet avait 23 ans. Dans la nuit de

de vendredi à samedi, le jeune homme a été roué de coups par un groupe de jeunes. Transporté au centre hospitalier de Reims, il n’a pas survécu à ses blessures. Ses trois agresseurs ont été mis en examen pour "meurtre", et placés en détention provisoire.





Engagé dans le milieu associatif, Bastien Payet était connu dans la région. Adepte de slam depuis l'âge de 15 ans, il faisait partie de l'association "Les Ateliers Slam de Reims" et montait régulièrement sur scène. Il avait notamment pu démontrer son talent lors de son passage dans l'émission "Les 12 Coups de midi", sur TF1, en juin dernier, devant un Jean-Luc Reichmann ébahi par sa prestation.





Les membres de son collectif, très émus par sa disparition, ont lancé une cagnotte (accessible ICI) pour aider sa famille à financer les frais de justice : "Si nous ne pouvons pas ramener Bastien, nous pouvons aider financièrement sa famille à couvrir les frais d'avocat et de justice, leur assurer la meilleure défense possible, dans la sérénité, par notre support financier. Tous les dons, qu'importe le montant, seront les bienvenus pour mener à bien cette procédure longue et pénible", peut-on lire sur leur page Facebook.