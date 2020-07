Mort de Benjamin Keough : le fils de Lisa Marie Prestley s'est bien suicidé

La piste du suicide a été confirmée. Dimanche 12 juillet 2020, on apprenait le décès de Benjamin Keough, le fils de Lisa Marie Prestley et petit-fils d'Elvis Prestley, à l'âge de 27 ans. Une véritable tragédie pour l'unique héritière du King, comme l'a révélé son manager, Roger Widynowski. "Elle a le cœur totalement brisé, elle est inconsolable, totalement dévastée. Mais elle essaye de rester forte pour ses jumeaux de onze ans et sa fille aînée Riley. Elle adorait son garçon. Il était l’amour de sa vie".

Diana Pinto qui travaille en tant que coordinatrice de post-production chez Fox aurait également déclaré qu'elle avait peur de la réaction de la famille de Bejamin Keough qu'elle fréquentait depuis 2 ans. "Ils vont me blâmer", aurait lancé la jeune femme.

Benjamin Keough est le second enfant de Lisa Marie Presley et de Danny Keough également parents d'une fille aînée Riley, qui est comédienne. Lisa Marie Prestley a également eu des jumelles, Finley et Harper, nées de son histoire d'amour avec le guitariste Michael Lockwood. La mort tragique du jeune homme n'est pas sans rappeler celle de son illustre grand-père, retrouvé mort dans sa salle de bain le 16 août 1977, baignant dans son vomi.