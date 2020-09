Chadwick Boseman : une cérémonie d'adieu s'est tenue ce week-end à Malibu

Ils se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Ce week-end, les proches de Chadwick Boseman se sont retrouvée à Malibu en Californie pour dire adieu au comédien décédé le 28 août dernier à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer du côlon. Aux côtés de sa femme Taylor Simone Edward, qu'il a épousée peu avant sa mort, et de sa famille proche, on a pu apercevoir les comédiens Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, ou encore Winston Duke.

Un hommage s'était également tenu jeudi 3 septembre à Anderson, en Caroline du Sud, la ville natale de la star. "Il continuait tout le temps à lire et à s’efforcer d’être meilleur. D’un point de vue de l’éthique de travail, tout ça n’arrive pas du jour au lendemain. Il nous a montré ce que c’était d’améliorer ses compétences et de persévérer, coûte que coûte", a déclaré Terence Roberts le maire de la ville, d’après The Sun.

Le comédien qui se battait contre un cancer du côlon depuis 4 ans était parvenu à garder le secret sur sa maladie afin de pouvoir continuer à tourner normalement. "Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous aimez tant. De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et bien autres, tous ont été filmés durant et entre d’innombrables opérations et séances de chimiothérapie", avait expliqué sa famille au moment de sa disparition.