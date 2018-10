Disparition de Charles Aznavour : ces chansons qui résonnent dans la tête des Français

Charles Aznavour c'est plus de 1.300 chansons écrites et ciselées avec son fidèle dictionnaire et son piano. Plusieurs dizaines d'entre elles appartiennent depuis longtemps au patrimoine national. Avec ses 70 ans de carrière en haut de l'affiche, il est dans le cœur des Français. Quel que soit votre âge, ses chansons évoquent forcément une rencontre, un souvenir. Alors, qu'avez-vous retenu de cet immense artiste ?