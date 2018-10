Aznavour en haut de l'affiche... de cinéma : de "Tirez sur le pianiste" au "Tambour", 5 de ses rôles marquants

De quoi ça parle : Candy, une délicieuse ingénue à la voix sucrée, décide de quitter son lycée et sa banlieue tranquille pour entreprendre un voyage initiatique, à la recherche d'elle-même. Mais son périple va prendre une tournure inattendue, complètement psychédélique.





Soyez-en sûrs : cet objet pop et sixties, devenu culte pour de mauvaises raisons, ne ressemble pas aux autres. Mais aucun des acteurs n’avait besoin de ce film autant que ce film avait besoin d’eux. Imaginez donc une production internationale avec Marlon Brando, Richard Burton, Anita Pallenberg, John Huston, le boxeur Sugar Ray Robinson, Ringo Star... Et, last but not least, il faut avouer que c'est assez inattendu de voir Aznavour dans son premier rôle en anglais, interpréter un Quasimodo pervers qui marche au plafond. Il faut le voir pour le croire.