Charles Aznavour et les femmes : trois mariages et un grand amour, Ulla Thorse

Charles Aznavour a 22 ans quand il épouse Micheline Ruguel Formentin, le 16 mars 1946. Le couple a deux enfants, Seda, aujourd'hui âgée de 71 ans, et Charles, 66 ans. Leur union ne durera pas et en 1955, le chanteur tombe amoureux d'Evelyn Plessis, qu'il épouse et qui lui donnera un an plus tard un fils, prénommé Patrick. Mais un drame vient bouleverser la vie d'Aznavour : à 25 ans, Patrick est retrouvé sans vie dans son studio. Il serait mort d'une overdose. Le chanteur lui rendra d'ailleurs hommage dans la chanson "L'Aiguille".