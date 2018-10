Mort de Charles Aznavour : les secrets d'un géant de la chanson

Des affaires de cœur de Charles Aznavour, on connait ses trois mariages, dont celui qui dura plus de 50 ans avec Ulla Thorsell. Mais ce serait oublier la relation qu'il noua avec Liza Minnelli, quelques années plus tôt. Sa carrière à peine entamée, celle qui allait devenir la reine du cabaret américain, alors âgée de seulement 17 ans, avait approché le chanteur suite à un concert qu'il avait donné à Broadway. "Elle était venue me voir à Broadway. [...] Il y avait un cocktail en mon honneur. Elle était là, dans un coin, timide. Elle m'a dit : 'Je voudrais chanter comme vous.' [...] On a vécu un an ensemble quand même", racontera à Télé Stars des années plus tard, celui qui, à l'époque, avait près de 40 ans. Plus de trente ans plus tard, les deux stars brûleront les planches en 1991 et 1992 pour une série de concerts. Apprenant la nouvelle de la mort d'Aznavour, Liza Minnelli a salué le chanteur ainsi : "Charles était mon mentor, mon ami, mon amour. Il me manquera pour toujours. Avec amour, Liza".