Charles Aznavour : qui sont ses six enfants ?

Si la France a perdu un de ses plus grands chanteurs, dans la famille Aznavour, on pleure un mari et un père aimant. Marié trois fois, Charles Aznavour était le père de six enfants : Seda et Charles, fruit de son premier mariage avec Micheline Rugel Fromentin ; Patrick, qu'il a eu avec Evelyn Plessis ; et enfin Katia, Mischa et Nicola, nés de son dernier mariage avec Ulla Thorsell.