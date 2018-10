Mort de Charles Aznavour : "Son message et ses valeurs étaient partagés par toute l'humanité", dit son fils Nicolas à LCI

"Cet élan est particulièrement fort en Arménie et en France. C’est très fort. Mais je pense que son message et ses valeurs étaient partagées par toute l’humanité. Les gens sont touchés dans le monde entier", explique-t-il à LCI. "Tous les peuples étaient touchés par son message. Chacun se reconnaissait dans différentes œuvres, différentes chanson d’un pays à l’autre."





Grand bâtiment de grès rose, le centre Aznavour est situé sur une colline avec une vue imprenable sur le centre d'Erevan. Inauguré en 2011 par Nicolas Sarkozy, il accueille des rencontres et des expositions temporaires. Mais l'ambition est désormais bien plus large : le bâtiment, profondément rénové, va accueillir un musée multimédia de l'oeuvre de Charles Aznavour et un centre culturel. Il sera totalement rénové en 2021. Son but "inspirer la jeunesse (...) pour qu’elle puisse atteindre ses buts et réaliser ses rêves ici en Arménie", explique Nicolas Aznavour.