Mort de Daniel Johnston, figure du lo-fi et du rock alternatif

CARNET NOIR - Objet de culte dans le milieu rock alternatif, l'auteur-compositeur et dessinateur américain Daniel Johnston, est mort mercredi à 58 ans, a indiqué son frère et manager Dick Johnston.

Les Beatles, le super héros de BD Captain America, Casper le fantôme ou encore King Kong figuraient parmi les héros récurrents de ses compositions souvent artisanales, entre pop et country, alliant avec brio puissance mélodique et dramatique. Marqué à la fois par une éducation très puritaine et la "pop culture", Daniel Johnston s'est battu pendant des années contre un syndrome maniaco-dépressif, portant un regard à la fois aigu et naïf sur le monde à travers de petites histoires souvent tragiques, mais exemptes de cynisme, qui évoquaient un journal intime.

C'est une icône, un pionnier du rock alternatif qui s'en est allé. Daniel Johnston est mort à l'âge de 58 ans ont révélé ses proches. En 40 ans, l'auteur-compositeur avait bâti un univers poétique unique, habité par les utopies enfantines, la difficulté de communiquer et l'amour perdu. L'énigmatique interprète et artiste plasticien avait fait des allers-retours à l'hôpital ces derniers mois pour des problèmes liés à ses reins, a déclaré Dick Johnston, son manager, mais sa mort était selon lui "inattendue". "Pas plus tard qu'hier, son moral était bon (...) il avait l'air et se sentait vraiment bien", a-t-il précisé.

Né en 1961 à Sacramento (Californie), passionné dès le plus jeune âge par le dessin, mais aussi le piano, puis la guitare, il enregistre dès l'adolescence ses propres compositions sur des cassettes qu'il échange avec d'autres amis musiciens. Après le lycée, il consacre une bonne partie de son temps à dessiner, développant un style très proche de la bande dessinée, et à composer.

De "Never relaxed", à "Phantom of my own opera" en passant par "Like a monkey in a zoo", le caractère artisanal des cassettes intitulées "Songs of Pain", réalisées en 1980 (et tout récemment rééditées en CD), met en exergue un sens unique de la mélodie et de l'écriture. En 1983, le musicien suit pendant plusieurs mois un carnaval itinérant, avant de s'installer à Austin (Texas). En 1985, son étrange voix fluette et son toucher de piano inimitable, avec changements impromptus de tempo, sont propulsés sur le devant de la scène alternative à la suite d'un reportage de la chaîne MTV.