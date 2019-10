Mort de Diahann Carroll, la comédienne pionnière qui incarnait Dominique Deveraux dans "Dynastie"

DISPARITION - Elle fut l’une des premières comédiennes afro-américaines à s’imposer durablement au cinéma et à la télévision. Diahann Carroll, connue du grand public pour le rôle de Dominique Deveraux dans "Dynastie", est décédée à l’âge de 84 ans.

Originaire du Bronx, Diahanna Carroll avait débuté dans le mannequinat à l’âge de 15 ans avant de se faire remarquer pour ses talents de chanteuses en 1954 dans un jeu télévisé. Quelques mois plus tard, elle décroche son premier rôle au cinéma dans "Carmen Jones", la comédie musicale d’Otto Preminger avec Harry Belafonte.

En 1962, elle devient la première femme noire à remporter un Tony Award, les Oscars du théâtre pour son rôle dans "No Strings", une pièce qui met en scène la romance interraciale entre un mannequin et un écrivain. En 1974, elle est nommée à l’Oscar de la meilleure actrice pour "Claudine", un film dans lequel elle incarne une mère célibataire qui élève ses six enfants à Harlem.