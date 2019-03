Mort de Dick Dale, légende de "la guitare surf" dont le tube "Misirlou" restera à jamais associé au film "Pulp Fiction"

Surnommé "le roi de la guitare surf", Dick Dale a ouvert la voie aux groupes des années 1960 avec son son hyper saturé et ses effets de réverbération. Dans une interview au New York Times en 1994, il décrivait sa technique comme "un style de staccato de mitrailleuse lourde" en référence à "la puissance de Mère nature, de notre terre et de notre océan". "Le jeu de guitare de Dick a eu une énorme influence sur nous tous", a commenté l'ancien membre des Beach Boys Brian Wilson sur Twitter. "On te doit tous beaucoup", a pour sa part reconnu le guitariste de Queen Brian May.