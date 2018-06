"Tu es ma vie, pour toujours" : le compagnon du chanteur Edu Del Prado réagit à sa mort

"Dans ces dernières sept semaines de silence auprès de mon mari, j'ai découvert qu'il n'était pas nécessaire de parler avec lui pour communiquer. Il était simplement là... Sa maladie a fini par nous guérir tous. Depuis son silence, il nous parlait à tous. Si on ne pouvait plus l'écouter, aujourd'hui nous avons le temps. (...) On t'aime, tu es ma vie. Pour toujours."