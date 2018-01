Mort de France Gall : qui est Bruck Dawit, le dernier compagnon de la chanteuse ?

En 1997, France Gall et Bruck Dawit affrontent ensemble le décès de Pauline, la fille aînée de la chanteuse et de Michel Berger, victime de la mucoviscidose. Dès lors, le couple se fait discret, jusqu’en 2015 et la création du spectacle musical "Résiste", basé sur les plus grands tubes de son ancien mari, qu’ils ont conçu ensemble pendant plusieurs mois.