Black Lives Matter : Yannick Noah regrette le silence des sportifs blancs

Papa de cinq enfants issus de trois unions, Yannick Noah, d'origine camerounaise et française, a évoqué le métissage de sa famille. "Leur silence me gêne, ça va plus loin que ça, a-t-il ajouté. Ce qui me rassure en tant que métis, c'est qu'assez rapidement on parle d'injustice. Oui, c'est un noir, ça arrive depuis toujours, mais là tout d'un coup, il y a aussi les jeunes blancs, une jeune génération qui réalise qu'il s'agit de leur avenir à eux, ils ne veulent pas vivre dans ce monde-là."