Mort de Ginger Baker, le mythique batteur du groupe Cream avec Eric Clapton

DISPARITION - Le batteur britannique Ginger Baker est décédé à l’âge de 80 ans. Il avait notamment fait partie du power trio Cream aux côtés du guitariste et chanteur Eric Clapton.

C’est une légende du rock qui s’en va. Hospitalisé depuis plusieurs jours dans un état grave, le musicien britannique Ginger Baker est décédé à l’âge de 80 ans, rapportent les médias outre-Manche. Fils d’un soldat décédé durant la Seconde Guerre mondiale, Peter Edward Baker devait son surnom "Ginger" à sa flamboyante chevelure rousse durant sa jeunesse.

En 1966, il rejoint le power trio Cream, aux côtés du guitariste Eric Clapton et du bassiste Jack Bruce. Une formation éphémère qui va publier trois albums à succès avant de se séparer, trois ans plus tard. Son style qui mélange le blues, le rock et le jazz, influencera plusieurs générations de musiciens. Par la suite, Ginger Baker continue à jouer avec Eric Clapton au sein de Blind Faith avant de se lancer dans une carrière solo.