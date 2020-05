Florence Foresti, Nikos Aliagas, Gilles Jacob... Pluie d'hommages après la mort de Guy Bedos

C'est son fils Nicolas qui a annoncé la triste nouvelle. Le comédien et humoriste Guy Bedos est décédé ce jeudi 28 mai à l'âge de 85 ans. "Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu pour père. Embrasse (Pierre) Desproges et (Jean-Loup) Dabadie, vu que vous êtes tous au Paradis", a-t-il déclaré sur Instagram et Twitter faisant référence à la disparition de l'artiste et académicien Jean-Loup Dabadie, décédé ce dimanche 24 mai à Paris à l'âge de 81 ans.

Grand provocateur à la carrière prolifique, sa disparition de Guy Bedos a suscité une grande émotions auprès des personnalités du monde de la culture. Florence Foresti, Héléna Noguerra, Camille Combal, Jonathan Cohen, Fred Testot entre autres ont apporté leur soutient au réalisateur de La Belle époque sur Instagram. "Quelle triste nouvelle. Pour moi il sera éternellement associé à mon père qui l’adorait. J’ai des souvenirs merveilleux devant notre télé en famille. Comme il est aussi d’Algérie, je me permets un Allah irhmou (qu’il repose en paix)", a publié la comédienne Rachida Brakni sur Instagram.