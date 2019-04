Mort de Jean-Pierre Marielle à 87 ans

Le cinéma français a perdu l'une de ses grandes figures. L'acteur et comédien Jean-Pierre Marielle, inoubliable interprète de Monsieur de Sainte-Colombe dans "Tous les matins du monde", est décédé ce mercredi à l'âge de 87 ans. Sa voix chaude et caverneuse, sa gouaille inoubliable et son humour singulier en ont fait un mythe du cinéma et du théâtre français. Retour en images sur sa carrière.



