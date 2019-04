Mort de Jean-Pierre Marielle : Belmondo "effondré" après la disparition de son "ombre"

Omniprésent sur grand écran, Jean-Pierre Marielle l’était aussi sur les planches, où il a tout joué avec la même gourmandise, de Molière à Tchekhov en passant Feydeau et Pinter. Un touche-à-tout de talent dont la disparition suscite de multiples réactions, artistes et politiques, toutes générations confondues…





L'une d'elles retient particulièrement l'attention ce jeudi : celle d'une des dernières figures de la fameuse "Bande du Conservatoire" citée plus haut, Jean-Paul Belmondo. "Quel coup dur ! Je suis effondré ! On a beau s'y attendre, une nouvelle pareille est dure à encaisser !", s'exclame-t-il dans un communiqué. "Jean-Pierre, c'était plus qu'un ami. J'étais son ombre, il était la mienne". "Nous avons fait les 400 coups ensemble !", se souvient aussi l'acteur, s'adressant directement à Jean-Pierre Marielle : "Tu resteras toujours à mes côtés".





Mais "Bébel" est loin d'être le seul à avoir partagé son émotion :