Disparition de John Singleton, premier réalisateur noir nommé aux Oscars

"Repose en paix, John Singleton, tellement triste d'apprendre la nouvelle", a tweeté le réalisateur américain Jordan Peele. "John était un artiste courageux et une véritable inspiration. Sa vision a tout changé." "Le plus jeune réalisateur jamais nommé" pour l'Oscar de la mise en scène, a rappelé de son côté l'Académie des arts et des sciences, chargée de décerner ces prestigieuses récompenses, "et une inspiration pour nous tous. John Singleton, vous allez beaucoup nous manquer."





"Il a tracé la voie à tellement de jeunes metteurs en scène, restant toujours fidèle à ce qu'il était et à d'où il venait", a relevé l'acteur Samuel L. Jackson. L'actrice Regina King, récent Oscar du meilleur second rôle et qui fut de l'aventure "Boyz n the Hood", a rendu hommage à "l'un des plus grands" dans son métier.