Mort de Johnny Hallyday : Laura Smet et David Hallyday contestent le testament de leur père

Côté musique, l'héritage de Johnny Hallyday est on ne peut plus complexe. Au cours de sa carrière, qui court sur plus de cinq décennies, il a enregistré pas moins de 50 albums studios et près de 1300 chansons, dont une centaine écrites par lui-même sur lesquelles il touchait des droits d'auteur. Sans parler des droits d'image qui incluent ses passages à la télévision, les DVDs de ses concerts ou encore ses collaborations avec différentes marques.