Mort de Johnny Hallyday : le père Alain de la Morandais fait des révélations sur la dernière nuit du chanteur

Laeticia Hallyday aborde ensuite avec lui le sujet des funérailles du chanteur. "Laeticia me dit : 'Il souhaitait être enterré à Saint-Barth… mais on va faire quelque chose avant à Paris. Il faut nous aider', raconte-t-il. Le prêtre lui suggère l'Eglise Saint Eustache ou Bercy. "On va faire une réunion pour organiser tout cela. J'ai fait un communiqué et prévenu l'Elysée. Je vous rappelle dans la journée", lui rétorque la veuve de Johnny.





Mais les choses ne se passent pas comme prévu : Laetitia ne lui donne plus de nouvelles. "Carl, chauffeur et garde du corps de Johnny, en me raccompagnant à mon taxi à la sortie de la résidence Hallyday, m'avait promis de me rappeler. Rien. Des rumeurs des médias me rapportent un projet d'enterrement à Notre-Dame-de-Paris, puis à la Madeleine. Samedi. Je me décide à l'appeler : propos confus et un peu contradictoires, gênés… 'Je vais aux nouvelles auprès de la patronne et vous rappelle. Peut-être tard dans la nuit'", poursuit l'homme d'église qui apprend que l'hommage national se tiendra à l'Eglise de la Madeleine et que Johnny sera enterré à Saint Bartélémy.