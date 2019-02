Remarqué par le couturier Pierre Balmain, il devient son assistant personnel de 1955 à 1962 avant de rejoindre la marque française Chloé tout en collaborant avec la maison italienne Fendi. En 1983, il devient le directeur artistique de Chanel, en difficulté depuis la disparition de Coco Chanel, faisant du mannequin Inès de la Fressange son égérie. L'année suivante, il lance sa propre marque.





La popularité de Karl Lagerfeld, personnage au look inimitable, dépassait largement le cadre de la mode. Admiré par le monde du spectacle, il a conçu de nombreux costumes pour l’opéra, le cinéma et les stars de la pop, réalisant des tenues de scènes pour les chanteuses Madonna et Kylie Minogue.