Mort de Karl Lagerfeld : le monde de la mode lui rend hommage

L'univers de la mode est en deuil ce mardi 19 février 2019. Le couturier Karl Lagerfeld s'est éteint à l’âge de 85 ans. Il était le directeur artistique de la maison Chanel depuis 1983. Dès l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités et des anonymes lui ont rendu hommage.



