Jacques de Bascher, le grand amour de Karl Lagerfeld

Jacques de Bascher est resté en couple avec Karl Lagerfield pendant 18 ans.... sans jamais partager le même appartement, sans jamais n'avoir aucun contact physique. Une passion sentimentale et non physique que le couturier expliquait en ces termes à Marie Ottavi dans la biographie, Jacques de Bascher, dandy de l'ombre : "J'ai infiniment aimé ce garçon, mais je n'avais aucun contact physique avec lui. Bien sûr, j'ai été séduit par son charme physique. Je suis un puritain total mais je trouvais les aventures de Jacques amusantes (...) Dans Proust, il y a Swann qui vit avec Odette et lui tombe amoureux de quelqu’un qui n’est pas de son genre, voilà mon histoire. Cela n’empêchait pas une affection réelle, profonde et définitive avec Jacques."





L'idylle repose sur la magie de l'oxymore, l'attirance des contraires, le jour et la nuit. Ils sont à l'opposé l'un de l'autre, jusque dans le rapport à la solitude, aux autres : "Nous ne pouvions pas être plus éloignés. Je suis calviniste envers moi-même et totalement indulgent envers les autres." Karl Lagerfeld fut, sans nul doute, la seule histoire d'amour de Jacques de Bascher. Et Jacques de Bascher fut la plus grande histoire d'amour de Karl Lagerfeld. Le couturier était resté aux côtés de son homme jusqu'à sa mort à l'âge de 38 ans le 3 septembre 1989 des suites du sida à l'hôpital de Garches. Il avait installé un lit d'appoint dans sa chambre d'hôpital pour rester auprès de lui, assistant alors à la beauté finissante des choses. Un an après, Lagerfield avait acheté une maison près de Hambourg qu'il nommera "Villa Jako" en sa mémoire.