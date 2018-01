Mort de l'acteur Arnaud Giovaninetti, à l'âge de 50 ans

Le grand public l'avait découvert et aimé dans le rôle de Laurent Renoir dans la série Candice Renoir sur France 2. L'acteur Arnaud Giova­ni­netti est mort à l’âge de 50 ans.





Au cinéma, on l'a vu dans L’Amant de Jean-Jacques Annaud en 1992 ou encore Au secours, j’ai 30 ans de Marie-Anne Chazel (2004) et à la télévision, dans la saga La Rivière espérance de José Dayan et Dalida où il jouait le frère Orlando.