L'actrice Shirley Knight, connue pour son rôle dans "Desperate Housewives", est décédée

Pour le grand public, elle était Phyllis Van De Kamp, la belle-mère de Bree dans "Desperate Housewives". La comédienne américaine Shirley Knight est décédée ce mercredi 22 avril au domicile de sa fille à San Marcos, au Texas. D'après le Hollywood Reporter, elle est morte de causes naturelles à l'âge de 83 ans. "Chère maman, tôt ce matin, le 22 avril, tu es décédée et ta douce âme nous a quittés pour un meilleur endroit. J'étais à tes côtés et tu es partie paisiblement. Pour moi, tu étais juste maman", a réagi sa fille Kaitlin Hopkins dans un long message sur Facebook.

Née en 1936 à Goessel au Texas, Shirley Knight avait débuté sa carrière sur le petit écran avant de se faire remarquer au cinéma, où elle connaîtra une carrière prolifique. Nommée aux Oscars en 1961 et 1962 pour ses rôles dans "The Dark at the Top of the Stairs" et "Doux oiseau de jeunesse", où elle donnait la réplique à Paul Newman, Shirley Knight a également joué dans "Les Gens de la pluie" de Francis Ford Coppola (1969).