Mort de Luke Perry : Shannen Doherty "dévastée" par la disparition de son ami

Ils ont incarné un couple mythique du petit écran. Shannen Doherty, l'interprète de Brenda dans la série "Bevery Hills", a rendu un dernier hommage à Luke Perry, alias Dylan, son amoureux dans la série culte des années 1990. La comédienne qui avait réagi sur son compte Instagram lors de l'hospitalisation de Luke Perry, victime d'un grave AVC le 27 février dernier, a confié sa peine après le décès du comédien le 4 mars.





"Je suis choquée. J'ai le cœur brisé. Je suis dévastée par la perte de mon ami. J'ai tellement de souvenirs avec Luke qui me font sourire et qui sont gravés à jamais dans mon cœur et dans mon esprit", a confié Shannen Doherty au magazine américain People. "Luke était un homme intelligent, discret, humble et complexe, avec un cœur en or, et un puits sans fond d'intégrité et d'amour. Luke est venu vers moi quand je me battais contre le cancer et nous avions repris là où nous nous en étions arrêtés, un peu plus vieux et un peu plus sages, mais notre connexion était restée intacte", a confié Shannen Doherty qui a connu de graves soucis de santé ces dernières années.